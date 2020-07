Voci contrastanti giungono dall’Inghilterra sul futuro di Willian. Stando agli ultimi rumors di mercato, l’esterno del Chelsea, accostato anche alla Juventus, avrebbe raggiunto l’intesa per estendere il suo contratto, in scadenza a fine stagione. Se però il rinnovo non dovesse concretizzarsi, altre voci riportano che l’Arsenal sarebbe pronta a fiondarsi e piazzare il colpo a parametro zero. Un trasferimento che avrebbe del clamoroso, trattandosi di derby di Londra quello tra Gunners e Blues.