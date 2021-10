Le parole di Arrivabene in conferenza stampa: "Sul mercato: ci sono state critiche, partite dal fatto che ci si è dimenticati troppo in fretta della situazione economica della società. Scelte di mercato oculate, e sarà fatto anche in futuro. Le prestazioni sportive sono fondamentali, una crescita sostenibile verso il futuro della società è riduzione dei costi ed efficienza degli stessi, oltre alla competitività sportiva. Non è sempre facile, ma intendiamo farlo. Il sistema funziona se vinci, tutto ciò che fai risulta più facile, più effective. Tutto parte da lì". QUI la diretta della conferenza stampa