Da tempo Sergej Milinkovic-Savic è nel mirino della Juve. I bianconeri hanno sempre seguito da lontano il futuro del serbo senza mai affondare il colpo. A farlo, però, potrebbe essere il Psg: secondo il Corriere dello Sport infatti il ds dei francesi Leonardo ha messo sul piatto 60 milioni di euro per convincere la Lazio a farlo partire. Proposta respinta però, perché dalla società bianconceleste è arrivato un forte e secco no. Messaggio diretto indirettamente anche alla Juve: per prendere Milinkovic non bastano 60 milioni, ne servono (molti) di più.