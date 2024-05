Negli ultimi giorni è stato accostato alla Juventus il centrocampista del Psg, Manuel Ugarte. I bianconeri infatti sono alla ricerca di diversi elementi da aggiungere in mezzo al campo e nella lista è entrato anche l'uruguaiano, che però ha un costo molto elevato. In questo senso è arrivato un altro indizio da Parigi di come il giocatore non sia più centrale nei progetti del club e in particolare di Luis Enrique. Il tecnico spagnolo infatti lo ha lasciato in panchina nella partita contro il Borussia Dortmund, valida per l'andata delle semifinali di Champions. Ugarte era un titolare nella prima parte di stagione mentre nelle ultime settimane ha trovato meno spazio. Segnali anche per chi lo vuole.