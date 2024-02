Il direttore sportivo della Fiorentina, Joe Barone, ha rilasciato delle importanti dichiarazioni sulla trattativa tra i viola e il Genoa per il cartellino di Albert Gudmundsson, accostato nelle settimane precedenti anche alla Juve."Abbiamo preso due capitani, considerando che Belotti lo è stato al Torino e Faraoni al Verona. Ci daranno una mano importante. Poi avevamo puntato tutto su Gudmundsson, ci siamo anche consegnati i documenti per ben due volte e altrettante abbiamo alzato la nostra offerta economica per accontentare la società proprietaria del cartellino, ma alla fine non abbiamo trovato l'accordo".