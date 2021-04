La trattativa per il rinnovo di contratto è in stallo e non sembra potersi sbloccare a breve, così la Juventus sta pensando davvero alla cessione di Paulo Dybala per non rischiare di perderlo a parametro zero alla fine della prossima stagione. E per piazzare l'argentino potrebbe mettersi in piedi uno scambio, magari con il Psg che in rosa a quel Mauro Icardi che tanto piace alla dirigenza della Juve. Secondo il Corriere dello Sport ci sarebbe apertura totale da parte dei bianconeri a uno scambio Dybala-Icardi.