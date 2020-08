Le apparizioni che farà alla Final Eight di Lisbona in Champions League saranno le ultime con la maglia del Lione. Ne è sicuro France Football, secondo cui Houssem Aouar al termine del percorso europeo lascerà l’OL per sposare un progetto più ambizioso. Perché le qualità ce le ha eccome, ed è pronto per una prestigiosa sfida. Sul talento francese ci sono da tempo gli occhi interessati della Juventus, che lo ha monitorato sia nella sfida d’andata che in quella di ritorno, ma non solo. Manchester City, Tottenham e Paris Saint-Germain sono le altre squadre pronte a darsi battaglia per Aouar.