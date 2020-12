In estate è stato corteggiato da mezza Europa, compresa la Juventus, ma alla fine il Lione è riuscito a trattenerlo in Francia appiccicandogli addosso un prezzo scoraggiante. Ma le cose potrebbero cambiare a partire dalla prossima estate per Houssem Aouar, che a RMC Sport ha parlato del suo futuro: “Resterò fino alla prossima estate, almeno. Arsenal? Nessun rimpianto”. Infatti, il centrocampista è stato ambito a lungo dai Gunners, e negli ultimi giorni sono tornati a circolare rumors sul suo conto in seguito al litigio con il ds dell’OL Juninho Pernambucano.