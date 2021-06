Il Lione ha appena salutato Memphis Depay, sbarcato al Barcellona a parametro zero. E non è escluso che possa assistere alla partenza di un altro gioiellino della squadra, Houssem Aouar, seguito in passato dalla Juventus. Stando a quanto riporta la stampa francese, sul centrocampista francese ci sarebbe il forte interesse dell’Atletico Madrid. I Colchoneros vorrebbero fare leva sugli ottimi rapporti con l’OL per sbaragliare la concorrenza.