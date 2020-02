Secondo quanto riferito da Tuttosport la Juve tra le idee per rinforzare il centrocampo pensa anche a Aouar, mediano del Lione, prossimo avversario in Champions League. I bianconeri sono pronti a studiarlo nella doppia sfida europea, ma al momento la priorità resta Sandro Tonali, regista del Brescia, che Cellino non cede per meno di 50 milioni. Sempre a Tuttosport Jean Michel Aulas, presidente del Lione, ha così parlato di Aouar-Juve: "Con Agnelli non ne ho mai parlato, ma so che ci sono stati dei contatti tra i nostri dirigenti. Mi piacerebbe vedere Aouar alla Juventus in futuro e spero che sia anche la sua ambizione. Prima o poi dovrò farlo un bell’affare con il mio amico Agnelli".