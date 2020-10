Dopo diversi corteggiamenti provenienti da altrettante parti dell’Europa, Houssem Aouar è rimasto in Francia nel suo Lione. La Juventus si è tirata indietro dopo aver appreso la cifra richiesta per il suo cartellino (oltre 50 milioni di euro cash) pur mantenendo ottimi contatti con l’OL, mentre l’Arsenal ha ripiegato su Thomas Partey non riuscendo a sbloccare l’affare. Ma c’è un ostacolo che, più in generale, ha bloccato la partenza del talento classe ’98. Come riporta ESPN, il fratello agente Brahim Aouar ha sempre preteso commissioni altissime che hanno complicato le trattative in essere.