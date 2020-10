La Juventus non ha chiuso i discorsi per Houssem Aouar. Il talentuoso giocatore del Lione è stato accostato a lungo ai bianconeri, con valutazioni che superavano i 50 milioni di euro. Alla fine è rimasto in Francia, nonostante il corteggiamento non solo della Juve ma anche dell'Arsenal. Ma Tuttosport oggi evidenzia tre motivi per cui Aouar per Fabio Paratici resta il nome caldo per il centrocampo bianconero per l'anno prossimo: "La Juventus ha intenzione di continuare ad aggiungere qualità in mediana; i rapporti con il presidente francese Jean-Michel Aulas sono eccellenti; e se tutto andrà secondo programmi Juventus e Lione non partiranno da zero". I contatti ci sono, e il prestito di De Sciglio potrebbe aver tracciato ulteriormente la via.