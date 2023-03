Il Psg sta chiudendo la trattativa per un talento del futuro: Cher, mezz'ala classe 2004 considerato il 'nuovo Pogba'. Arriverà a zero dopo la fine del contratto con il Benfica, ha passaporto italo-senegalese ed è stato convocato dall'Under 20 azzurra per le partite in programma durante la sosta. Sul giovane talento c'era anche la