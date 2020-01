Secondo quanto riportato da Sky Sport, non si sono ancora spente le voci che vedrebbero la Juventus interessata ad uno scambio con il Milan. Sul Frecciarossa per il capoluogo lombardo, ci sarebbe Federico Bernardeschi, sul treno opposto, invece, Lucas Paquetà. Nessuna trattativa sembra essere stata ufficialmente fatta, ma sono voci che negli ultimi giorni di mercato potrebbero riaccendersi costantemente. Non è un mistero che il Milan stia pensando ad una soluzione per il brasiliano, così come la stagione di Bernardeschi alla Juve ha visto più luci che ombre.