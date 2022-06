La Juve non molla Andrea Cambiaso. Lo assicurano i colleghi di Calciomercato.com, spiegando come, ancora negli ultimi giorni, i bianconeri si siano alternati con i nerazzurri dell'Inter nei colloqui con Giovanni Bia, agente del giovane esterno del Genoa sul quale è attento anche il Napoli. Le ultime notizie, però, danno un altro club in pole: si tratta del Siviglia, che a quanto pare è disposto ad assecondare le richieste a doppia cifra dei rossoblù, che sembrano non voler considerare la data di validità di un contratto in scadenza tra un anno esatto. La presenza nel pacchetto azionario della società andalusa, seppur in maniera minoritaria, della 777 Partners sembra elevare ulteriormente le percentuali di vedere il prossimo anno Cambiaso protagonista in Liga.