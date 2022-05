Passi lenti ma decisi. Prosegue la trattativa per convincere Paul Pogba a tornare alla Juventus. L'incontro con l'entourage alla Continassa, poi il viaggio inglese di Cherubini servito anche ad informare ufficialmente il Manchester United delle discussioni in corso per il centrocampista. Come in un partita a scacchi, le pedine sembrano andare tutte al loro posto e, adesso, non può che filtrare ottimismo per la buona riuscita dell'operazione. In questo senso, l'ennesima conferma arriva da calciomercato.com. La Juventus sarebbe disposta a fare uno sforzo importante, per convincere Pogba a sposare il progetto Juve: "Un contratto da quasi 8 milioni netti a stagione più bonus, che gli permetteranno di sfondare il muro dei 10 milioni abbastanza agevolmente. Per tre anni. Non troppo pochi i soldi, un po' troppo pochi gli anni. Perché il francese è pronto a dare la priorità al progetto Juve anche rinunciando a tutti quei soldi in più che gli darebbero sia al Manchester United (ma l'ipotesi rinnovo ormai non è più un'opzione per il Polpo) che soprattutto al Psg, ma vorrebbe davvero un accordo a vita o quasi, almeno da quattro se non da cinque stagioni". Mai come in questo momento, Pogba è di nuovo vicino alla Juve e la chiusura dell'affare potrebbe arrivare in tempi brevi.