Intrecci. Intrecci ovunque. Neanche il tempo di vedere lain amichevole che la squadra rischia nuovamente di vedersi recapitare un bel regalo tra le mani. C'èMelo ad agitare i piani dei bianconeri, che si lasciano sballottolare ben volentieri. Il brasiliano, non convocato per la tournée americana, è sul mercato e l'ha ben capito. Le parti si diranno addio, serve solo capire come, dove e quando. Non proprio domande banali.Nelle ultimissime ore si è fatto sotto il Valencia, che ha ricevuto un'apertura importante da parte del giocatore, ma che deve trovare la quadra (soprattutto economica) sia con Arthur che con la Juventus. I bianconeri lascerebbero partire Arthur in prestito, da capire poi l'entità del riscatto. Se dovesse arrivare l'okay definitivo, ancora lontano, poi la Juve potrebbe andare nuovamente sul mercato: Paredes è il nome giusto. In attesa di allacciare veri contatti con il Psg, questa è una pista di mercato da non sottovalutare. Assolutamente.