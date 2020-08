Non è ancora tramontata l'ipotesi Marcelo per la Juventus. I bianconeri sono a caccia di un terzino mancino per dare il cambio ad Alex Sandro o per sostituirlo in caso di cessione del brasiliano. E se dovesse partire, potrebbe arrivare proprio un connazionale: Marcelo infatti potrebbe lasciare davvero il Real Madrid secondo quanto riporta ABC, e le Merengues non hanno chiuso del tutto alla cessione del giocatore che potrebbe sbarcare in Italia.