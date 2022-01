Poche ore al termine della sessione di mercato, ma in casa Juventus si cerca di definire almeno 4 colpi, prima delle ore 20 del 31 gennaio. Due in uscita e due in entrata: sembra ormai cosa fatta il passaggio di Kulusevski e Bentancur al Tottenham, 2 slot che si liberano e dovranno essere occupati. In questo senso, in fase di chiusura l'arrivo di Zakaria, mentre proseguono le trattative per acquistare Nandez dal Cagliari. Attenzione, però, anche al fronte Kaio Jorge.