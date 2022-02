La Juve continua a seguire Nicolò Zaniolo in vista della prossima stagione, ma non è la sola. Secondo quanto riportato da Todofichajes.com, c'è anche l'Atletico Madrid sulle tracce del trequartista della Roma e della Nazionale azzurra, complice anche la grande stima che Diego Simeone nutre nei suoi confronti. Stando alle indiscrezioni provenienti dalla Spagna, dunque, in estate potrebbe scatenarsi un vero e proprio duello di mercato.