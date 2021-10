Secondo quanto riportato dal Daily Express, ilsta seriamente pensando a Mauro, con Fabioche potrebbe fare un tentativo per l'attaccante già a gennaio. Sempre in contatto con l'entourage dell'argentino, finito tra gli esuberi deldopo l'arrivo di Leo Messi, anche la, così come ilin cerca di rinforzi in attacco vista la carta d'identità di Zlatan Ibrahimovic.