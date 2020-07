Non c'è solo la Juve su Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli in scadenza di contratto a giugno 2021. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport il polacco piace anche alla Roma, che pensa a lui come possibile erede di Edin Dzeko. I giallorossi conterrebbero di ridurre le pretese del presidente del Napoli De Laurentiis pagando il grosso della cifra inserendo nella trattativa Under, profilo gradito agli azzurri.