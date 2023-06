La rivoluzione in casa Juve è stata già avviata e ora i dirigenti bianconeri stanno cercando di capire come e dove intervenire sul mercato. Con le posizioni di Vlahovic e Chiesa ancora del tutto in bilico e con Milik ormai certo del suo rientro a Marsiglia, infatti, uno dei reparti da sistemare è senza ombra di dubbio quello dell'attacco. Tra i vari nomi esaminati c'è anche quello di Gianluca Scamacca, che vorrebbe fare ritorno in Italia dopo la breve esperienza in Premier. Su di lui però c'è molta concorrenza e stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, anche la Roma starebbe pensando di inserirsi nella trattativa.