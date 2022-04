Negli uffici della Continassa continua la caccia ai vari profili di mercato e uno dei reparti da sistemare è sicuramente la difesa. L'età di Chiellini e Bonucci avanza inseorabilmente e il solito de Ligt non basterà a colmare il vuoto per l'intera stagione. I nomi sondati per la retroguardia sono diversi e tra questi figura anche quello di Alessio Romagnoli che però, in queste ultime ore stando a quanto riportato dal Messaggero sarebbe stato messo nel mirino anche dalla Lazio di Maurizio Sarri.