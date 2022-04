La posizione del difensore della Lazio Francesco Acerbi è diventata ormai insostenibile. Quasi tutti i tifosi laziali infatti, chiedono a gran voce che l'attuale Campione d'Europa lasci il club biancoceleste nella prossima stagione, a cuasa di alcune ruggini maturate negli ultimi mesi, con la 'risata sarcastica' mostrata in occasione del gol di Tonali che, ha mandato su tutte le furie i tifosi. Sul difensore aveva fatto un sondaggio anche la Juve di Max Allegri che però ha obiettivi ben diversi. Così come potrebbe essere diversa la situazione per l'Inter, perchè stando a quanto riportato da Il Messaggero, Simone Inzaghi starebbe pensando di riabbracciare il suo ex pupillo.