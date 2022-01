Il mercato invernale è ormai agli sgoccioli e questa ultima settimana ha regalato dei colpi di scena pirotecnici, con Juve ed Inter che hanno letteralmente regnato e dominato, regalando ai tifosi due colpi di pregevole fattura come quelli di Vlahovic e Gosens.



Ora però, dalle parti della Continassa è arrivato anche il momento di ragionare in chiave cessioni, per poter cosi fare cassa e tentare anche un ultimo colpo a centrocampo. Uno dei nomi che da tempo circola sul taccuino di Cherubini e Arrivabene è quello di Boubacar Kamara, per il quale era già stato sondato il terreno precedentemente. In queste ore però ci sarebbero da registrare degli aggiornamenti, perche stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, anche l'Atletico Madrid si sarebbe inserito nella corsa al giocatore, arrivando ad offrire circa 5 milioni di euro per averlo subito.