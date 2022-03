In casa Juve si pensa a concludere al meglio questa stagione, con l'obiettivo del quarto posto che è una priorità assoluta, oltre che un imperativo. Ma negli uffici della Continassa si continua a guardare anche al futuro ed ecco perchè i dirigenti bianconeri avrebbero già avviato alcune trattative in vista del mercato estivo. Il nome più caldo è quello del centrale del Chelsea Tonino Rudiger, il quale avrebbe già trovato un'intesa di massima con la Vecchia Signora nei giorni precedenti. A supportare questa tesi sono anche i britannici, perchè stando a quanto riportato da The Sun, l'ex centrale della Roma starebbe prendendo in seria considerazione l'offerta rinvenuta da Madama e la sensazione è che l'anno prossimo sarà il tedesco a fare coppia con De Ligt.