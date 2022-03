La società bianconera è sempre alla ricerca costante di nuovi profili da portare all'ombra della Mole, specie nella prossima stagione, quando si partirà dall'inizio dell'anno con un Vlahovic in più. I nomi accostati più volte a Madama sono molti e uno in particolare sembra non essere mai uscito dall'orbita. Si tratta dello spagnolo Marco Asensio, ormai prossimo a lasciare il Real Madrid. La Vecchia Signora aveva già sondato il terreno nei mesi precedenti e la porta resta ancora aperta qualora non si dovesse trovare un accordo di massima con Paulo Dybala. Ma quello che sta rimbalzando dalla Spagna in queste ore potrebbe mettere a repentaglio i piani dei bianconeri. Anche un'altra italiana infatti sarebbe sulle tracce dello spagnolo e si tratterebbe del Milan di Stefano Pioli, il quale avrebbe anche una corsia preferenziale nella trattativa.