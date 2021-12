Pierre-Emerickin rotta con l'. Privato della fascia di capitano e sospeso a tempo indeterminato dalla squadra, l'attaccante gabonese è di fatto sul mercato, e può partire già a gennaio. Se dall'Inghilterra hanno subito parlato di un interessamento della, in Spagna El Nacional assicura che su di lui c'è anche il, in cerca di rinforzi per il reparto avanzato. Sfida aperta, dunque, anche se per le pretendenti c'è sicuramente un ostacolo da non sottovalutare: il suo ingaggio da 15 milioni di euro all'anno, ad oggi fuori dalla portata di pressochè tutte le società.