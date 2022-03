Cresce la delusione all'indomani della deludente eliminazione della Nazionale dai Mondiali in Qatar che, per la prima volta nella sua storia non parteciperà a due edizioni consecutive di questa competizione. Inutile dire quanto sia struggente il dispiacere e la delusione che serpeggia nell'animo di ogni giocatore azzurro, come testimoniato anche da Jorginho, il quale ha ammesso che mai riuscirà a togliersi dalla testa i due rigori falliti. Il centrocampista del Chelsea intanto, continua ad essere sulla bocca di tutti gli addetti ai lavori anche per quel che riguarda il suo futuro, con la Juventus che potrebbe essere una delle favorite ad aggiudicarsi il cartellino. Anche i bookmakers spingono verso questa direzione, perchè stando a quanto si evince dalle quote Sisal, la valutazione del suo trasferimento all'ombra della Mole è infatti scesa a 3,50 volte la posta in gioco