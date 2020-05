Il calciomercato si avvicina, sebbene subirà uno slittamento di qualche settimana. Dopo l'emergenza Coronavirus, le società hanno cambiato diverse strategie. Anche la Juventus ha messo gli occhi sul mercato e punta dritto verso la Bundesliga. 5 gol in 4 partite da quando è ripresa la Bundesliga. È questo il bottino di Kai Havertz, gioiellino classe 1999 del Bayer Leverkusen seguito anche dalla Juventus. Per il giocatore, il club tedesco chiede almeno 80 milioni di euro. In corsa ci sono anche Manchester City, Liverpool e soprattutto il Bayern Monaco.