In queste ultime settimane, la Juventus avrebbe ampliato la lista degli obiettivi da raggiungere nella prossima sessione di mercato. Tra i monitorati della dirigenza della Continassa infatti, ci è finito anche il terzino dell'Udinese Nahuel Molina, sul quale però c'è una vasta concorrenza. Dato che al momento non sembra allarmare più di tanto Madama, intenzionata a portare avanti questa trattativa nella finestra estiva. Arrivano conferme in questa direzione anche dalla Spagna, perchè stando a quanto riportato da Todofichajes.com, la Vecchia Signora sarebbe disposta a versare una cifra vicina ai 18 milioni di euro, contro i 30 richiesti dal club friulano.