Uno dei temi che resta sempre al centro del dibattito in casa Juve è quello legato al futuro di Paulo Dybala. L'attaccante argentino non proseguirà infatti i suoi rapporti con Madama e su di lui si è scatenata una vera e propria asta di mercato. Non solo l'Inter e l'Atletico Madrid infatti, perchè per la Joya hanno sondato il terreno anche il Milan e il Tottenham. Ma in queste ultime ore si sarebbe aggiunta anche un'altra concorrente italiana e si tratta della Roma di Josè Mourinho. Almeno, questo è quello che circola in Italia da qualche ora che, trova conferma anche in Spagna, come confermato anche da Fichajes.