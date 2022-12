Il centrocampista viola Amrabat è stato uno dei protagonisti dela favola marocchina ai Mondiali in Qatar, tanto da finire nel mirino di diversi club europei. Anche la Juve ha rivelato un certo interesse e non è da escludere che nelle prossime settimane si possano anche avviare dei contatti tra le parti. Nel frattempo però, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la Fiorentina avrebbe fatto sapere di non avere alcuna intenzione a liberarsi di Amrabat nella sessione di gennaio, rimandando dunque ogni eventuale discorso a giugno prossimo.