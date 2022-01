Intervenuto ai microfoni di Caracol Radio, il giovane attaccante del River Plate Julian Alvarez ha parlato del suo futuro professionale: il classe 2000 è stato più volte accostato anche alla Juve, club che il suo agente Hidalgo incontrerà nei prossimi giorni per sondare la portata di eventuali offerte. Ecco il commento del giocatore argentino: "Ci sono state diverse voci sul mio approdo in alcune squadre europee. Ora io sono concentrato sul River, poi vedremo; se ci sarà un'offerta e una buona occasione per fare il salto, prenderemo una decisione".