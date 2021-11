Julian Alvarez è uno degli attaccanti accostati alla Juventus nel valzer di mercato delle punte. Ma nei rumors è anche spuntata la Fiorentina. Questo perché, come spiega anche il Corriere dello Sport, l'attaccante argentino potrebbe essere il nome scelto dal club viola per sostituire già a gennaio Dusan Vlahovic, qualora il centravanti serbo dovesse già approdare alla Juve.Naturalmente è da vedere se la Juve riuscirà intanto a vendere qualcuno e accumulare i soldi per completare l'acquisto.