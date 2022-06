Non c'è sessione di mercato senza un tormentone, almeno in casa Juve. Dopo la lunghissima trattativa per Angel Di Maria, poi andata a buon fine, adesso a tenere banco negli uffici della Continassa è la situazione legata a Matthijs De Ligt, che non si può dire abbia chiesto la cessione ma non ha nemmeno indicato i bianconeri come una prima scelta. Il Chelsea, intanto, sembra intenzionato a fare sul serio, procedendo a passi spediti verso la clausola rescissoria fissata intorno ai 120-125 milioni di euro.



Ma parlando di tormentoni, probabilmente può essere definito tale anche quello che riguarda Filip Kostic. Con l'esterno serbo, infatti, la Juve ha raggiunto un'intesa economica già da tempo, sulla base di un triennale da 2.5 milioni di euro netti a stagione più bonus, da parte sua il giocatore ha rifiutato tutte le proposte di rinnovo dell'Eintracht Francoforte. Come riporta Il Corriere dello Sport, la distanza rimane proprio con il club tedesco, che non vuole scendere sotto i 20 milioni di euro nonostante il classe 1992 sia in scadenza tra un solo anno: i bianconeri hanno fissato un tetto da 15 milioni e non intendono mollare la presa. Altra telenovela in vista?