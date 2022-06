Nuovi sondaggi in casa Fiorentina da parte della Juve. Stando a quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri sono tornati a chiedere informazioni al club toscano per Igor e Nikola Milenkovic, individuati come possibili alternative di Matthijs De Ligt sul quale è piombato con forza il Chelsea. Il primo nome sulla lista dei desideri resta quello di Kalidou Koulibaly, ma la doppia pista viola resta viva, così come quella di Gabriel dell'Arsenal.