Dopo Enzo Barrenechea, altri due giovani dellasono pronti a partire con destinazione. Stando a Sky Sport, nel fine settimana il club gialloblù neopromosso in Serie A chiuderà le trattative per Matias, entrambi in cerca di più spazio al di fuori della squadra bianconera che li ha lanciati tra i grandi. Se ne saprà di più a breve.