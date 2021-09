Secondo quanto riportato da SeriebNews.com, ladovrà fare i conti con altre due big di Serie A nella corsa a, attaccante classe 2000 in forza almesso nel mirino in chiave mercato. Il giovane giocatore piace infatti anche all'e al, con il club rossonero che, per battere la concorrenza, potrebbe decidere di mettere sul piatto il cartellino di, altro talentuoso attaccante di due anni più piccolo attualmente in prestito alla Spal, sempre nel campionato cadetto. Sarà sfida di mercato tra big storiche del calcio italiano.