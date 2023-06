Come ha preso la Juve la super offerta ad Allegri? "In questo momento, trattandosi di una ipotesi sul tavolo di Allegri ma non ancora di una possibilità, alla Continassa non si fasciano la testa", scrive la Gazzetta. Perché in “Casa Juve” la sensazione dominante è che Allegri guiderà Bonucci e compagni anche nel 2023-24. E se nei prossimi giorni dovesse cambiare qualcosa sull’asse Arabia Saudita/Allegri, il club modificherà i programmi. Il favorito? Probabilmente un ex juventino tra Igor Tudor e Antonio Conte, entrambi senza squadra.