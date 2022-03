La Juve insiste per Davide Frattesi, provando il sorpasso all'Inter. Lo sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, raccontando come Massimiliano Allegri abbia un debole per il centrocampista del Sassuolo già da tempi non sospetti, e precisamente dallo scorso campionato, quando il 22enne giocava in Serie B nel Monza dell'amico Adriano Galliani. "Al tecnico bianconero - scrive il quotidiano - non erano sfuggite le qualità di Frattesi, un classico motorino "box to box" che copre tutto il campo alternando strappi, recuperi, assist e gol". Chissà che dalla prossima stagione non possa vederlo in bianconero...