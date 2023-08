Nel fare la lista dei giocatori offensivi a disposizione, Massimiliano Allegri in conferenza stampa non ha pronunciato il nome di Matias Soulé. L'argentino è in uscita dal club bianconero perché vuole avere più minutaggio. Al momento non sono arrivate offerte che la Juve ritiene congrue per una cessione a titolo definitivo ma gli interessamenti non mancano. Saranno giorni decisivi per il suo futuro.