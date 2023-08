Nella prima conferenza stampa pre campionato dell'anno, il tecnico bianconero ha parlato così: "Ci pensa la società. Che è vigile su quanto c'è da fare. Contento della rosa a disposizione, soprattutto del gruppo che lavora molto bene. Da domani saranno partite diverse. Vedremo dove possiamo arrivare. La squadra ha ampi margini di miglioramento. Dovremo essere bravi ad arrivare ad aprile ed essere nelle prime quattro". E sulle uscite ha spiegato: "Non credo che sarà una rosa diversa. Fino al 2 settembre può accadere di tutto, ma vanno fatte valutazioni sul numero di giocatori da tenere. Magari li valuteremo insieme a Giuntoli e Manna per capire qual è il percorso migliore da far fare ai giocatori. Inutile rimanere in 23-24 con una partita alla settimana più le 5 di Coppa Italia".