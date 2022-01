2









La Juventus non cerca solo un centravanti, ma anche un centrocampista. E un centrocampista con determinate caratteristiche: dinamico, tecnico, ma anche strutturato fisicamente. Il primo nome sulla lista, capace di scavalcare le iniziali gerarchie, è quello di Bruno Guimaraes dell'Olympique Lione: ha convinto Allegri e adesso la Juve proverà a metterlo a disposizione del tecnico.



CHI SALE E CHI SCENDE - La Juve ha virato su Guimaraes dopo le difficoltà per Zakaria (sul quale c’è forte il Bayern Monaco, come riportato dal Corriere dello Sport). La richiesta dell'Olympique Lione è di 45-50 milioni di euro, ma i bianconeri intendono partire dal prestito per poi approfondire. CHI PARTE - Prima di prendere Guimaraes, o comunque un centrocampista, la Juve deve sfoltire. Arthur, in crescita nelle ultime partite, è corteggiato da settimane dall’Arsenal: i bianconeri puntano a un prestito di 18 mesi, oneroso, per arrivare a incassare nel periodo i 50 milioni di euro che costituiscono il valore residuo del giocatore in bilancio. Più complessa la situazione di Ramsey, anche lui apprezzato in Premier: ha rifiutato Burnley, Wolverhampton e Newcastle, ora anche il Crystal Palace si sarebbe defilato. Con l'ingaggio del gallese sul groppone, pensare a portare in rosa volti nuovi è complicato.