Il reparto della Juventus che garantisce più certezze per la prossima stagione è la difesa, con un pacchetto già collaudato. Chiaramente, nella lista del ds Cherubini compaiono anche profili per la retroguardia, come Nikola Milenkovic, difensore centrale della Fiorentina che piace a Massimiliano Allegri. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico non lo ritiene una priorità: l’innesto in difesa servirebbe solo qualora dovesse partite un bianconero (Demiral il primo indiziato), in caso contrario si investirà in altri reparti.