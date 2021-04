Con la vittoria contro il Napoli, Andrea Pirlo ha fortificato la sua posizione sulla panchina della Juventus, anche se dovrà ancora guadagnarsi la fiducia per la prossima stagione di partita in partita, blindando brillantemente il posto in Champions League. Scacciato, per il momento, il fantasma di Massimiliano Allegri, che tornerà in attività la prossima estate. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il tecnico livornese avrebbe dato da tempo la propria disponibilità alla Roma, che a fine stagione intende cambiare guida tecnica e salutare Fonseca, stasera chiamato a fare risultato contro l’Ajax in Europa League.