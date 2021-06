Gigio Donnarumma sta facendo gola a diversi top club europei, come Barcellona e Juventus. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il club bianconero potrebbe mollare la pista che porta al portiere del Milan. Max Allegri nutre fiducia nelle qualità di Szczesny, e potrebbe decidere di investire i soldi per il suo ingaggio in un altro reparto, come il centrocampo, che reclama uno/due colpi.