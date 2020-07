La Juve si prepara all'addio di Pjanic ed è già alla ricerca di un nuovo regista. Arthur sarà la mezz'ala in arrivo dal Barcellona, ma lì in mezzo serve qualcuno che metta ordine in campo. L'obiettivo numero uno è sempre quel Jorginho che Sarri vorrebbe a tutti i costi dopo averci lavorato prima a Napoli e poi a Londra, l'anno scorso sulla panchina del Chelsea dove insieme hanno vinto l'Europa League. L'allenatore lo conosce bene e vuole mettere nelle sue mani le chiavi del gioco, la Juve proverà ad accontentarlo.