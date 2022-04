Resta sempre nel vivo il tema mercato in casa Juve, soprattutto in vista di quella che sarà la prossima stagione, dove tutti si aspettano che i bianconeri possano tornare ai massimi vertici sin dalle prime battute. Bisognerà però pensare anche alle cessioni e uno di quelli che sembra essere in cima alla lista dei partenti è il francese Adrien Rabiot. Bisognerà trovare però delle pretendenti e in queste ore, dalla Spagna starebbero rimbalzando delle notizie a riguardo. Stando a quanto riportato da Todofichajes.com infatti, il Sivigilia sarebbe interessato al francese, con i bianconeri che lo lascerebbero partire per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.